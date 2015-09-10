Украина закрывает воздушное пространство для российских самолетов, летящих в Сирию

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Я дал поручение утром "Украэроруху" усилить контроль с Евроконтролем на счет передвижения любых российских самолетов в Сирию".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства Украины Арсений Яценюк на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Он отметил, что в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто. "Воздушное пространство над нейтральными водами особо контролируется", - сказал он.

Глава правительства Украины добавил, что его страна закрывает воздушное пространство для российских самолетов, летящих в Сирию.

Отметим, что днем ранее Болгария также сообщила об отказе предоставить воздушный коридор для российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии.

Иран же дал разрешение на полеты российских самолетов с гуманитарной помощью для сирийцев через свою территорию.