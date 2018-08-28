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    Украина закрыла представительство во всех уставных органах СНГ

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев журналистам.

    "Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляет его в Минске через посольство Украины в республике Беларусь", — отметил С.Лебедев.

    Он также обратил внимание, что в посольстве для контактов с Исполкомом выделен специальный сотрудник.

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