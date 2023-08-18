Украина закрыла два КПП на границе с Молдовой из-за воздушной тревоги

Пограничные переходы "Унгурь-Бронница" и "Атаки - Могилев-Подольский" на северном участке молдавско-украинской границы приостановили работу из-за воздушной тревоги.

Пограничные переходы "Унгурь-Бронница" и "Атаки - Могилев-Подольский" на северном участке молдавско-украинской границы приостановили работу из-за воздушной тревоги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.

"Компетентные органы Украины приостановили работу КПП с 13:25 в связи с угрозами воздушной атаки", - говорится в сообщении.

В 2022 году в этом районе молдавские пограничники дважды обнаруживали фрагменты упавших ракет, предположительно от зенитного комплекса С-300.