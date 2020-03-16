Украина закрыла границу для иностранцев из-за коронавируса

Правительство Украины приняло решение о закрытии границы для иностранцев на две недели, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно решению, с 00:00 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.

В категории, попадающих под исключение, подпали следующие иностранцы: лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины; являются супругами или детьми граждан Украины; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств; члены экипажей; представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

Наряду с этим, с 00:00 17 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.

Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с украинскими посольствами и консульствами за рубежом.