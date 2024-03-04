Украина заключила с производителями оружия из Польши контракты почти на €750 млн

Министерство обороны Украины заключило 43 контракта почти на 750 млн евро с польскими производителями оружия.

Министерство обороны Украины заключило 43 контракта почти на 750 млн евро с польскими производителями оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

"749 млн евро - это сумма контрактов, заключенных Министерством обороны Украины с польскими компаниями - производителями вооружений. 43 контракта заключено. <...> По большей части этой суммы выплачен аванс польским производителям", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

В то же время Шмыгаль не стал уточнять, о производстве каких именно видов вооружений идет речь в упомянутых им контрактах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев 22 января говорил о важности поддержки Украины вооружениями и о необходимости переговоров о совместных инвестициях в производство оружия и боеприпасов. Позднее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что страна очень заинтересована в совместном с Польшей производстве боевых беспилотников.