О нас

Украина заключила с производителями оружия из Польши контракты почти на €750 млн

Украина заключила с производителями оружия из Польши контракты почти на €750 млн Министерство обороны Украины заключило 43 контракта почти на 750 млн евро с польскими производителями оружия.
В регионе
4 марта 2024 г. 17:00
Украина заключила с производителями оружия из Польши контракты почти на €750 млн

Министерство обороны Украины заключило 43 контракта почти на 750 млн евро с польскими производителями оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

"749 млн евро - это сумма контрактов, заключенных Министерством обороны Украины с польскими компаниями - производителями вооружений. 43 контракта заключено. <...> По большей части этой суммы выплачен аванс польским производителям", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

В то же время Шмыгаль не стал уточнять, о производстве каких именно видов вооружений идет речь в упомянутых им контрактах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев 22 января говорил о важности поддержки Украины вооружениями и о необходимости переговоров о совместных инвестициях в производство оружия и боеприпасов. Позднее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что страна очень заинтересована в совместном с Польшей производстве боевых беспилотников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine inks almost €750-million deals with weapons manufacturers from Poland
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Polşa ilə 750 milyon avroluq hərbi müqavilələrə imza atıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
4 марта 2024 г. 13:08
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
4 марта 2024 г. 12:08
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
1 марта 2024 г. 15:08
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi