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Украина выступила за расширение зерновой сделки на порты Николаева

Украина выступила за расширение зерновой сделки на порты Николаева Украина предлагает расширить зерновую сделку на порты Николаевской области.
В регионе
18 марта 2023 г. 09:21
Украина выступила за расширение зерновой сделки на порты Николаева

Украина предлагает расширить зерновую сделку на порты Николаевской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица.

"Зерновая сделка должна быть продлена после истечения срока ее действия 18 марта на 120 дней, как предусмотрено соглашением, или на бессрочный период. Ее действие должно быть расширено на украинские порты Николаевской области", - сказал он.

На этой неделе Россия уведомила Украину и Турцию о продлении сделки на 60 дней. За это время западные страны должны вывести из-под санкций всю цепочку операций, сопровождающих сельскохозяйственный экспорт РФ.

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