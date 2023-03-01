Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Беларусью и СНГ

Украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Беларусью и в рамках СНГ.

Украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Беларусью и в рамках СНГ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он подчеркнул, что действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, которое было заключено в Донецке в 2011 году, было прекращено.

Мельничук добавил, что было прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Беларуси по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14.12.1995 в Киеве.