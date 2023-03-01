О нас

Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Беларусью и СНГ

Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Беларусью и СНГ Украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Беларусью и в рамках СНГ.
В регионе
1 марта 2023 г. 05:21
Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Беларусью и СНГ

Украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Беларусью и в рамках СНГ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он подчеркнул, что действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, которое было заключено в Донецке в 2011 году, было прекращено.

Мельничук добавил, что было прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Беларуси по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14.12.1995 в Киеве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya, Belarus və MDB ilə sərhəd əməkdaşlığına dair sazişlərdən çıxıb

Самое читаемое

Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
22 февраля 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi