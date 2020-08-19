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Украина вышла из семи договоров СНГ в сфере гражданской авиации

Украина вышла из семи договоров СНГ в сфере гражданской авиации Украина вышла из семи международных договоров, заключенных в рамках СНГ в сфере гражданской авиации.
В регионе
19 августа 2020 г. 16:20
Украина вышла из семи договоров СНГ в сфере гражданской авиации

Украина вышла из семи международных договоров, заключенных в рамках СНГ в сфере гражданской авиации.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом на заседании украинского правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации", - сказал он.

Согласно постановлению кабинета министров, которое принято единогласно, Украина, в частности, вышла из Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", из соглашений "О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ", "О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации", "О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации".

Кроме того, Киев больше не будет выполнять соглашение "О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", а также меморандум "О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации". Украина также отказалась от участия в реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация".

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