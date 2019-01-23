Украина вышла еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Украинское правительство приняло решение выйти еще из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Кабинет министров прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, поскольку они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом", - сообщили в министерстве экономического развития и торговли.

В частности, Киев вышел из соглашений "О межгосударственном обмене экономической информацией", подписанных 26 июня 1992 года, "Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности" (24 сентября 1993 года), "О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности" (15 мая 1992 года).

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев пересмотрит все подписанные в рамках СНГ международные документы.