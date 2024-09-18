Украина выделит на военные нужды дополнительные 12 млрд долларов

Верховная рада Украины утвердила изменения в госбюджет страны на 2024 год по финансовому обеспечению сектора обороны и безопасности.

Верховная рада Украины утвердила изменения в госбюджет страны на 2024 год по финансовому обеспечению сектора обороны и безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях депутат Ярослав Железняк.

"Парламент принял в целом закон об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд гривен (более 12 млрд долларов) на военные нужды", - отметил он.

Ррасходы в 2024 году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн гривен (около 90 млрд долларов).

Ранее сообщалось о том, что правительство утвердило проект госбюджета с дефицитом в 1,6 трлн гривен (38,6 млрд долларов), согласно которому доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен (около 48 млрд долларов), расходы - 3,6 трлн гривен (87 млрд долларов). Рост расходов на оборону ожидался минимум до 2,22 трлн гривен (53,6 млрд долларов).