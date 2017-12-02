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    Украина выделит на оборону в 2018 году более $6 млрд

    Оборонный бюджет в 2018 году составит 5% от ВВП страны

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Оборонный бюджет Украины в 2018 году составит 165 млрд гривен ($6,04 млрд по текущему курсу), или 5% от ВВП страны.

    Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

    «В бюджете на 2018 год одним из самых главных приоритетов является обороноспособность. Общий бюджет составляет 5% ВВП и равен 165 млрд гривен. Эти средства предусмотрены на содержание войска и модернизацию», — сказал Гройсман на заседании украинского правительства.

    «Наша идеология состоит в том, что украинский военный должен быть хорошо обеспечен и оснащен. Все остальное должны сделать командиры, воины для того, чтобы оборонять нашу страну», — добавил он.

    Как отмечает издание, на оборонные нужды страны в 2016 году было выделено более 113 млрд гривен, в 2017 году — 129 млрд гривен.

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