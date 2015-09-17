Украина ужесточила санкции в отношении России

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении нового типа санкций в отношении России и других стран, "причастных к аннексии Крыма и агрессии в Донбассе". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в отличие от прежних решений украинских властей, ограничивавших въезд в страну отдельных иностранных, преимущественно российских, граждан, в новом "черном спиcке" - почти 400 физических и более 100 юридических лиц.

"Это решение принято в четкой координации с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, которые обеспечивают надлежащую реакцию на аннексию Крыма и агрессию на Донбассе", - заявил Порошенко на встрече в Киеве с членами комитета политики и безопасности ЕС.

Всего в перечне физических лиц, попавших под действие украинских санкций, - 388 человек.

Это граждане России, Украины, представители самопровозглашенных республик в Донбассе, а также граждане ряда европейских стран и Израиля.

Санкции, вводимые против них, предусматривают блокирование активов, временные ограничения пользования принадлежащим им имуществом, предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, а также визовые ограничения.

Среди российских официальных лиц, упомянутых в списке, - министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов, командующий ВДВ Владимир Шаманов, председатель Думы Сергей Нарышкин. Также под санкции попали глава Чечни Рамзан Кадыров, детский омбудсмен Павел Астахов и ряд депутатов Государственной Думы.

Кроме того, в перечень вошли академик РАН Сергей Глазьев, певец Иосиф Кобзон, академик Виктор Пивоваров, актриса Валентина Теличкина.

Компаний в санкционном списке Киева 105. Среди них - потерявшая самостоятельность по причине банкротства авиакомпания "Трансаэро" и поглотивший ее "Аэрофлот", а также ряд других авиаперевозчиков, например, "Северсталь" - дочернее предприятие компании Алексея Мордашова и "Донавиа".

Санкции подразумевают "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины".

Военно-промышленный комплекс представлен концерном ПВО Алмаз-Антей, "Вертолетами России" и другими.

В список также попали телекомпании НТВ, "Первый канал", телеканалы РТР-Планета и Россия-24, входящие в ВГТРК, а также ряд журналистов.