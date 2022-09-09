Украина ввела санкции в отношении более 600 российских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России.

Как передает Report , соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое в среду. Как заявил президент, в новый санкционный список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы.

Против многих представителей российского руководства, включенных в новый перечень, Киев ранее уже вводил ограничительные меры, в том числе в период правления предыдущего президента (2014-2019) Петра Порошенко. Своим указом Зеленский внес изменения в прежние черные списки, вычеркнув из них россиян, включенных в новый перечень.