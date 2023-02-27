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Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера"

Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера" Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, которые обеспечивают функционирование боевиков.
В регионе
27 февраля 2023 г. 02:39
Украина ввела санкции против причастных к ЧВК Вагнера

Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, которые обеспечивают функционирование боевиков.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, экономические ограничения СНБО ввел против дочек руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Вероники и Полины.

Кроме того, под санкции попал Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", который считается основателем одноименного ЧВК.

Всего в санкционный пакет включены 164 физических лица и 85 компаний. Им запрещается торговые, а также другие экономические и финансовые операции, вводится блокировка имеющихся на территории Украины активов, запрет на передачу технологий и пр.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna “Vaqner”lə əlaqəli şəxslərə sanksiya tətbiq edib

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