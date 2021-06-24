Украина ввела санкции против банков и авиакомпаний России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Ограничительные меры введены на 3 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Ограничительные меры введены на 3 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация опубликована на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа Зеленского.

Санкции предполагают различные меры, среди которых: блокирование активов; запрет вывода капитала за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; остановка финансовых операций и прочее.

Всего в списке юридических лиц, в отношении которых применены ограничения, 55 финансовых организаций. Кроме того, санкции направлены и против трех физических лиц, двое из которых указаны как основатели Севастопольского морского банка.

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о продлении санкций против ряда российских авиакомпаний, среди которых "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии".

Кроме того, введены либо продлены санкции против 312 физических лиц (на три года или бессрочно).