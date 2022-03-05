Украина ввела мораторий на выполнение денежных обязательств перед Россией

Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией, а также связанных с ней лиц.

Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией, а также связанных с ней лиц.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Из правительственного постановления Украины следует, что государство ввело мораторий на исполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией и связанными с ней лицами даже в принудительном порядке. Запрет объясняется обеспечением защиты национальных интересов Украины.

Мораторий действует на отчуждение, передачу в залог и любые другие действия, которые могут повлечь изъятие недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, которые связаны с Россией.

Сделки, заключенные с нарушением моратория, являются недействительными, сообщает Кабинет министров страны.