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Украина ввела мораторий на выполнение денежных обязательств перед Россией

Украина ввела мораторий на выполнение денежных обязательств перед Россией Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией, а также связанных с ней лиц.
В регионе
5 марта 2022 г. 15:37
Украина ввела мораторий на выполнение денежных обязательств перед Россией

Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией, а также связанных с ней лиц.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Из правительственного постановления Украины следует, что государство ввело мораторий на исполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией и связанными с ней лицами даже в принудительном порядке. Запрет объясняется обеспечением защиты национальных интересов Украины.

Мораторий действует на отчуждение, передачу в залог и любые другие действия, которые могут повлечь изъятие недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, которые связаны с Россией.

Сделки, заключенные с нарушением моратория, являются недействительными, сообщает Кабинет министров страны.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya qarşısındakı maliyyə öhdəliklərini dondurub
Версия на английском языке Ukraine imposes moratorium on fulfillment of monetary obligations to Russia

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