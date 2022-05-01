Украина вскоре получит словацкие МиГ-29

Воздушные силы Словакии вскоре могут передать Украине истребители МиГ-29 советского производства в результате договоренностей с Польшей о патрулировании словацкого воздушного пространства.

Воздушные силы Словакии вскоре могут передать Украине истребители МиГ-29 советского производства в результате договоренностей с Польшей о патрулировании словацкого воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times , министры обороны Словакии и Польши договорились о патрулировании польскими ВВС словацкого неба, чтобы освободить парк советских истребителей для нужд Украины. Сроки начала сотрудничества содержатся в тайне.

Ранее Словакия заявила о рассмотрении вопроса о поставках МиГов украинской армии, если получит альтернативный способ защиты своего воздушного пространства. Соглашением с Польшей это условие будет выполнено, а небо Словакии начнут патрулировать F-16. Кроме того, США, вероятно, ускорят поставки 14 истребителей по заключенному ранее контракту.

С начала войны Украина несколько раз просила бывших членов Организации Варшавского договора о передаче советских самолетов. Однако эти государства отвечали отказом, опасаясь реакции РФ. Поставка словацких МиГов будет решением официальной Братиславы, а не НАТО.