Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию

Украина с 17 апреля возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.

Украина с 17 апреля возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в национальной компании "Укрэнерго".

"В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт каждый час). Продолжается экспорт в Польшу (75 МВт каждый час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", - сказано в сообщении.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о решении возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей.