Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Компанию внесли в перечень международных спонсоров войны из-за продолжения работы в РФ после начала войны. Кроме того, Xiaomi до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в России.

С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах агрессора, а также имеет большую сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей стране.

Xiaomi увеличила поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим - то есть, пока длилась война. В течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка: в июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов и занимали первое место по объему продаж.

Российский рынок для китайской компании является чрезвычайно важным, поэтому Xiaomi не объявляла о своих планах по выходу из РФ, хотя и с весны прошлого года не вела маркетинговую деятельность. По официальным данным, в 2021 году подразделение Xiaomi в РФ получило выручку на 202 млн долларов, из которых затем уплачиваются налоги, на которые РФ содержит свою армию.

Сейчас Xiaomi активно восстанавливает набор персонала в российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России.