Украина внесла владельца брендов Domestos, Lipton, Dove в список спонсоров войны

Производителя товаров повседневного спроса Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove и др.) внесли в список спонсоров войны, который ведет Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

Производителя товаров повседневного спроса Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove и др.) внесли в список спонсоров войны, который ведет Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С началом войны в Украине представители британской компании публично пообещали приостановить весь импорт и экспорт продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Но, по данным НАПК, Unilever не остановила бизнес в РФ и продолжает платить налоги в госбюджет этой страны. Как показывают отчеты, в течение года войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 млн евро в 2021 году до более чем 108 млн в прошлом году. Кроме того, благодаря полученной значительной прибыли "дочки" - ООО "Юнилевер Русь" удалось увеличить капитал, а соответственно больше заплатить налоги в бюджет РФ - около 50 млн долларов.

Отметим, что ранее в список спонсоров войны внесены австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Leroy Merlin, Auchan и многие другие.