Украина выйдет из соглашения о сотрудничестве органов финразведки стран СНГ

Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о выходе Киева из соглашения о создании совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Украина продолжает выходить из международных договоров, подписанных в рамках СНГ. Сегодня кабмин поддержал проект указа президента о выходе из соглашения о создании совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ", - говорится в сообщении министерства финансов страны в фейсбуке по итогам правительственного заседания.

"Этот шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет благоприятствовать защите национальных интересов страны", - добавил Минфин.

Соглашение было подписано в 1992 году, однако Украина так и не ратифицировала этот документ.

Напомним, что в мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко решил вывести страну из договоров СНГ, которые были подписаны, когда Украина была участником этой организации. П.Порошенко подписал указ о прекращении участия Украины в работе органов СНГ и закрытии постоянного представительства в штаб-квартире этой организации в Минске.