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Украина видит посредниками в переговорах с Россией ЕС, Китай и США

Украина видит посредниками в переговорах с Россией ЕС, Китай и США Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть ЕС, Китай и США, поскольку они имеют сильные экономики и армии.
В регионе
8 июля 2024 г. 17:16
Украина видит посредниками в переговорах с Россией ЕС, Китай и США

Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть ЕС, Китай и США, поскольку они имеют сильные экономики и армии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники. <...> Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия", - сказал он.

Он отметил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным являлось его личной инициативой и не было согласовано с Киевом.

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