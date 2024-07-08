Украина видит посредниками в переговорах с Россией ЕС, Китай и США

Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть ЕС, Китай и США, поскольку они имеют сильные экономики и армии.

Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть ЕС, Китай и США, поскольку они имеют сильные экономики и армии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники. <...> Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия", - сказал он.

Он отметил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным являлось его личной инициативой и не было согласовано с Киевом.