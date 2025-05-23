Украина и РФ произвели обмен пленными по 120 гражданских лиц и 270 военных

В рамках договоренностей с Украиной об обмене пленными в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Минобороны России.
В настоящее время они находятся на территории Беларуси. Позднее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в ответ Россия передала 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц Украине.
Сообщается, что обмен планируется продолжить в ближайшие несколько дней.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о том, что обмен продлится три дня - с 23 по 25 мая, в первый день стороны передадут по 300 человек.
Отметим, что договоренность об обмене пленными между сторонами была достигнута в ходе недавних переговоров в Стамбуле.