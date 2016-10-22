Украина вернула белорусский самолет в аэропорт, чтобы допросить гражданина Армении

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" вернулся в Международный аэропорт Киева "Жуляны" по требованию Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Украэроцентр — подразделении госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух).

Летевший из Киева в Минск 21 октября рейсом В2-840 пассажирский "Боинг 737-800" авиакомпании "Белавиа" за 50 км до воздушного пространства Белоруссии был вынужден вернуться в аэропорт "Жуляны". В противном случае украинская сторона угрожала поднять в воздух истребители.

После приземления правоохранители сняли с борта одного из пассажиров, гражданина Армении. Лайнер улетел в Минск без него, позднее задержанный был отпущен и отправился в белорусскую столицу другим рейсом.

В "Белавиа" заявили, что будут требовать с украинской стороны возместить ей расходы, понесенные из-за возврата самолета.