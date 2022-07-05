Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности экспорта зерна

Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна.

Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и ООН, наши представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из наших портов зерна. Очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России, которой мы не доверяем. Поэтому нужна безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить к нам для погрузки той или иной пищевой продукции. Именно об этом сейчас идет речь в Турции", - сказал он на брифинге после встречи с Андерссон.

Зеленский подчеркнул, что Киев работает напрямую с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, ООН занимает "лидерскую позицию" в переговорах. "Сейчас они занимаются не модерацией, а занимают лидерскую позицию. Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс. С нашей стороны украинское государство не теряет время, и мы работаем над разными путями - как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. И мы ежедневно увеличиваем наш экспорт", - добавил он.

При этом Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией, но "точно возможной". По его словам, сейчас в Украине находится 22 млн тонн зерна, еще около 60 млн тонн урожая ожидается осенью.