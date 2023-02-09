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Украина ведет переговоры о поставках современных германских танков Panther

Украина ведет переговоры о поставках современных германских танков Panther Украина ведет переговоры с германским концерном Rheinmetall о поставках современных танков Panther.
В регионе
9 февраля 2023 г. 15:50
Украина ведет переговоры о поставках современных германских танков Panther

Украина ведет переговоры с германским концерном Rheinmetall о поставках современных танков Panther.

Как передает Report, об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Handelsblatt.

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - сказал он.

Паппергер также добавил, что Украина заинтересовалась новыми боевыми машинами пехоты Lynx.

Прошлым летом компания Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире. Украина может стать первой страной, которая приобретет этот танк.

По его словам, пока Rheinmetall имеет демонстрационную модель Panther. Сборку танков могут начать в Германии или Венгрии, а непосредственно поставки можно ожидать уже через 15-18 месяцев.

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