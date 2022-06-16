Украина в очередной раз обвинила Грузию

"Российские частные лица и компании используют юридические лица, зарегистрированные в Грузии, чтобы избежать западных санкций".

"Российские частные лица и компании используют юридические лица, зарегистрированные в Грузии, чтобы избежать западных санкций".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава находящейся с визитом в Вашингтоне украинской делегации, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он, не приводя деталей и доказательств, попросил США принять меры в связи с ситуацией: "Россияне активно используют грузинские банки, финансовые системы и компании. Если вы попали под санкции в России, входите в интернет, регистрируете грузинскую компанию, дистанционно открываете банковский счет и приступаете к процессингу".

Посольство Грузии в США назвало обвинения необоснованными и не соответствующими действительности.

Отметим, что украинские официальные лица и ранее заявляли, что Россия использует Грузию для уклонения от санкций. Официальный Тбилиси потребовал у Киева доказательств.