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Украина в очередной раз обвинила Грузию

Украина в очередной раз обвинила Грузию "Российские частные лица и компании используют юридические лица, зарегистрированные в Грузии, чтобы избежать западных санкций".
В регионе
16 июня 2022 г. 10:44
Украина в очередной раз обвинила Грузию

"Российские частные лица и компании используют юридические лица, зарегистрированные в Грузии, чтобы избежать западных санкций".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава находящейся с визитом в Вашингтоне украинской делегации, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он, не приводя деталей и доказательств, попросил США принять меры в связи с ситуацией: "Россияне активно используют грузинские банки, финансовые системы и компании. Если вы попали под санкции в России, входите в интернет, регистрируете грузинскую компанию, дистанционно открываете банковский счет и приступаете к процессингу".

Посольство Грузии в США назвало обвинения необоснованными и не соответствующими действительности.

Отметим, что украинские официальные лица и ранее заявляли, что Россия использует Грузию для уклонения от санкций. Официальный Тбилиси потребовал у Киева доказательств.

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