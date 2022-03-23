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Украина в очередной раз обратилась к международным партнерам

Украина в очередной раз обратилась к международным партнерам Власти Украины в очередной раз обратились к международным партнерам с просьбой закрыть воздушное пространство страны.
В регионе
23 марта 2022 г. 13:14
Украина в очередной раз обратилась к международным партнерам

Власти Украины в очередной раз обратились к международным партнерам с просьбой закрыть воздушное пространство страны.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей? Всего четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей РФ", - написал М.Подоляк.

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Версия на английском языке Ukraine calls on int'l partners to take more action to stop Russia
Версия на азербайджанском языке Ukrayna növbəti dəfə beynəlxalq tərəfdaşlara müraciət edib

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