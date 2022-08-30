Украина в августе получила 4,6 млрд долларов иностранной помощи

Сумма финансовой помощи, которую Украина получила от иностранных доноров, составила 4,6 млрд долларов, что стало максимальным значением за последние полгода.

Сумма финансовой помощи, которую Украина получила от иностранных доноров, составила 4,6 млрд долларов, что стало максимальным значением за последние полгода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Эти средства были для нас очень важны. Они позволили нам увеличить сумму средств, полученных от доноров в августе, до 4,6 млрд долларов. Это наибольшая сумма, которую мы получили в месяц за последние полгода", - сказал он.

По словам Марченко, полученные от западных стран средства позволили Украине профинансировать все необходимые бюджетные расходы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 24 августа, что в бюджет страны поступили 3 млрд долларов в качестве первого транша грантовой помощи от США на сумму в 4,5 млрд долларов.