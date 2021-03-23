Украина ужесточила правила пересечения границы

Для въезда на Украину нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Для въезда на Украину нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

Он отметил, что соответствующее решение правительства начало действовать с 22 марта 2021 года.

"Независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведённого тестирования методом ПЦР", - сообщил министр.

По его словам, тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

Результаты теста должны предъявлять как иностранцы, так и граждане Украины.