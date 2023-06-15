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Украина уже использует МиГ-29, полученные от Польши и Словакии

Украина уже использует МиГ-29, полученные от Польши и Словакии Украина уже использует истребители МиГ-29, которые передали Польша и Словакия. Однако военные надеются получить американские истребители F-16.
В регионе
15 июня 2023 г. 14:32
Украина уже использует МиГ-29, полученные от Польши и Словакии

Украина уже использует истребители МиГ-29, которые передали Польша и Словакия. Однако военные надеются получить американские истребители F-16.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Хочу отметить, что в течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии", - сказал Громов.

Он поблагодарил партнеров за поддержку украинской армии и выразил надежду, что наши военные смогут получить истребители F-16.

"Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь и надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время", - добавил представитель Генштаба.

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