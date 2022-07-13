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Украина увеличивает экспорт зерна благодаря освобождению Змеиного острова

Украина увеличивает экспорт зерна благодаря освобождению Змеиного острова За последние 4 суток уже 16 торговых судов, прошли по каналу в устье Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном.
В регионе
13 июля 2022 г. 04:19
Украина увеличивает экспорт зерна благодаря освобождению Змеиного острова

За последние 4 суток уже 16 торговых судов, прошли по каналу в устье Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает министерство инфраструктуры.

Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

Проход через устье Быстрое к украинским Дунайским портам ("Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск") стало возможным два дня назад благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный.

"За последние 4 суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Восстановление судоходства по этому каналу важный шаг, что также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, сейчас его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать лишь 4 судна при необходимости по меньшей мере 8 судов в сутки", - отметил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

По его словам, параллельно с этим министерство ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", - добавил Васьков.

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