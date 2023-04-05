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Украина утвердила соглашение о получении второго гранта от США

Украина утвердила соглашение о получении второго гранта от США Украина в среду утвердила соглашение о получении второго гранта на 2,5 млрд долларов от США.
В регионе
5 апреля 2023 г. 17:52
Украина утвердила соглашение о получении второго гранта от США

Украина в среду утвердила соглашение о получении второго гранта на 2,5 млрд долларов от США.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Киев уже получил первый грант в 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета.

"Сегодня, 5 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 млрд долларов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Средства будут направлены на реализацию проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Сообщается, что грантовое финансирование будет направлено на обеспечение работоспособности системы госорганов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ социальной помощи.

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