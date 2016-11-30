Украина установила новые запретные зоны для полетов над Черным морем

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Украина издала новые авиационные информационные уведомления (НОТАМы), которыми устанавливает новые опасные зоны для выполнения полетов над водами Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщает Росавиация.

«Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым. Причина установления новых опасных зон в НОТАМах не указана», — следует из сообщения ведомства.

Ранее в ноябре Украина объявила некоторые участки воздушного пространства над Черным морем к западу от побережья полуострова Крым, в том числе 6 морских миль (12 км) в территориальных водах России, зоной ракетных стрельб.

Россия не будет закрывать воздушное пространство над Крымом, полетам над полуостровом ничего не угрожает, сообщила Росавиация.