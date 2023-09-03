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Украина уничтожила в Черном море российский катер

Украина уничтожила в Черном море российский катер Бойцы военно-морских сил ВСУ в северо-западной части Черного моря уничтожили российский катер, ликвидировав 6 и ранив 2 военнослужащих РФ.
В регионе
3 сентября 2023 г. 21:23
Украина уничтожила в Черном море российский катер

Бойцы военно-морских сил ВСУ в северо-западной части Черного моря уничтожили российский катер, ликвидировав 6 и ранив 2 военнослужащих РФ.

Как передает Report, об этом сообщается в телеграмме Военно-морских сил ВС Украины.

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец".

Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых", - отмечает ведомство.

По словам украинского военного эксперта и журналиста Юрия Бутусова, в операции ВСУ использовался "Байрактар ​​ТВ2".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUkrayna “Bayraktar TB2” vasitəsilə Rusiya katerini məhv edib

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