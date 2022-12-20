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Украина укрепляет границу с Беларусью

Украина укрепляет границу с Беларусью Украина укрепляет границу с Беларусью на фоне возможного наступления российских войск с территории этой страны.
В регионе
20 декабря 2022 г. 00:35
Украина укрепляет границу с Беларусью

Украина укрепляет границу с Беларусью на фоне возможного наступления российских войск с территории этой страны.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ВВС первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Мы строим оборонительные линии на всем протяжении границы с Россией и Беларусью", - отметил Енин, подчеркнув, что это включает стрелковые и артиллерийские позиции и склады боеприпасов.

Замминистра дал интервью ВВС вскоре после очередной массированной атаки российских беспилотников на Киев, в результате которой была сильно повреждена критически важная инфраструктура, и значительная территория Украины осталась без электричества.

"Благодаря нашей системе ПВО мы смогли сбить до 90% дронов, запущенных российской стороной", - отметил он, признав при этом, что часть энергетической инфраструктуры столицы была значительно повреждена, и энергетикам приходится работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу электричества.

"Мы делаем все возможное для защиты нашего мирного населения, но это проблематично, когда нет электричества", - подчеркнул Енин.

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