Украина требует срочно открыть гуманитарный коридор из "Азовстали"

Украина требует от России срочный гуманитарный коридор из комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Украина требует от России срочный гуманитарный коридор из комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Там находятся около 1 000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!" - написала она в Telegram-канале.

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали". Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", - добавила она.