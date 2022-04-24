Украина требует от ООН обеспечить коридор из Мариуполя

Организация Объединенных Наций (ООН) должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос нужно поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Организация Объединенных Наций (ООН) должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос нужно поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер Ирина Верещук.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и с "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1 000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш в России. Самое главное, что может сделать ООН - это открыть гуманитарный коридор", - отметила она.