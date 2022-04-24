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Украина требует от ООН обеспечить коридор из Мариуполя

Украина требует от ООН обеспечить коридор из Мариуполя Организация Объединенных Наций (ООН) должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос нужно поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.
В регионе
24 апреля 2022 г. 18:27
Украина требует от ООН обеспечить коридор из Мариуполя

Организация Объединенных Наций (ООН) должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос нужно поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер Ирина Верещук.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и с "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1 000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш в России. Самое главное, что может сделать ООН - это открыть гуманитарный коридор", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna BMT-dən Mariupoldan dəhliz ayırmağı tələb edib

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