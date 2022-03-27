Украина теряет город Славутич, есть погибшие

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил об оккупации города вооруженными формированиями России.

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил об оккупации города вооруженными формированиями России.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому", – рассказал Фомичев.

По его словам, силы войск оказались неравными. Поэтому защитники города решили не рисковать жизнями мирных жителей и не сопротивлялись.

Мэр также подтвердил смерть трех жителей города. Вместе с тем, он поблагодарил всех горожан, вышедших на митинг против оккупации 26 марта.

"Весь город, кто остался, вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич - это Украина, что нам не нужно здесь никого другого, потому что это наша земля, мы сами знаем, как нам здесь жить. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинскими властями, с украинской конституцией, со своим кодексом этики", – добавил Фомичев.