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Украина теряет город Славутич, есть погибшие

Украина теряет город Славутич, есть погибшие Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил об оккупации города вооруженными формированиями России.
В регионе
27 марта 2022 г. 01:54
Украина теряет город Славутич, есть погибшие

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил об оккупации города вооруженными формированиями России.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому", – рассказал Фомичев.

По его словам, силы войск оказались неравными. Поэтому защитники города решили не рисковать жизнями мирных жителей и не сопротивлялись.

Мэр также подтвердил смерть трех жителей города. Вместе с тем, он поблагодарил всех горожан, вышедших на митинг против оккупации 26 марта.

"Весь город, кто остался, вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич - это Украина, что нам не нужно здесь никого другого, потому что это наша земля, мы сами знаем, как нам здесь жить. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинскими властями, с украинской конституцией, со своим кодексом этики", – добавил Фомичев.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Ukraynanın Slavutiç şəhərini ələ keçirib

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