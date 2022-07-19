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Украина стала ассоциированным членом МЭА

Украина стала ассоциированным членом МЭА Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) в качестве ассоциированного члена, подписав во вторник в Варшаве соответствующее соглашение.
В регионе
19 июля 2022 г. 17:37
Украина стала ассоциированным членом МЭА

Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) в качестве ассоциированного члена, подписав во вторник в Варшаве соответствующее соглашение.

Как передает Report, трансляция церемонии велась на сайте МЭА.

Церемония подписания соглашения состоялась при участии министра энергетики Украины Германа Галущенко и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля. В ней принимали участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Украина стала 11-й страной, которая присоединилась к программе ассоциации МЭА. Ранее это сделали Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Марокко, Сингапур, Южная Африка и Таиланд.

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