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Украина создаст постоянную расширенную переговорную группу для контактов с РФ

Украина создаст постоянную расширенную переговорную группу для контактов с РФ Киев сформирует постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией по урегулированию кризиса.
В регионе
19 мая 2025 г. 19:06
Украина создаст постоянную расширенную переговорную группу для контактов с РФ

Киев сформирует постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией по урегулированию кризиса.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая.

"Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу",- написал Зеленский.

В сообщении также говорится, что Киев готов к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. "Украина не боится прямых переговоров с Россией", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

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