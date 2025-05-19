Украина создаст постоянную расширенную переговорную группу для контактов с РФ

Киев сформирует постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией по урегулированию кризиса.

Киев сформирует постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией по урегулированию кризиса.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая.

"Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу",- написал Зеленский.

В сообщении также говорится, что Киев готов к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. "Украина не боится прямых переговоров с Россией", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.