Украина сообщила о гибели более одной тысячи российских военнослужащих

"Сегодня число потерь оккупационными войсками Российской Федерации составляет более одной тысячи".

"Сегодня число потерь оккупационными войсками Российской Федерации составляет более одной тысячи".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ВСУ, размещенном в Facebook.

"Россия не пережила столько потерь солдат за такое время боевых действий ни в одном вооруженном конфликте, которое она начинала ни в одном вооруженных конфликтах.

Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что ВСУ твердо держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - отмечено в сообщении.