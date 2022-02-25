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Украина сообщила о гибели более одной тысячи российских военнослужащих

Украина сообщила о гибели более одной тысячи российских военнослужащих "Сегодня число потерь оккупационными войсками Российской Федерации составляет более одной тысячи".
В регионе
25 февраля 2022 г. 17:02
Украина сообщила о гибели более одной тысячи российских военнослужащих

"Сегодня число потерь оккупационными войсками Российской Федерации составляет более одной тысячи".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ВСУ, размещенном в Facebook.

"Россия не пережила столько потерь солдат за такое время боевых действий ни в одном вооруженном конфликте, которое она начинала ни в одном вооруженных конфликтах.

Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что ВСУ твердо держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - отмечено в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine says Russia's losses in military personnel exceed 1,000

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