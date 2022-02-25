Украина сообщила о гибели более одной тысячи российских военнослужащих

"Сегодня число потерь оккупационными войсками Российской Федерации составляет более одной тысячи".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ВСУ, размещенном в Facebook.
"Россия не пережила столько потерь солдат за такое время боевых действий ни в одном вооруженном конфликте, которое она начинала ни в одном вооруженных конфликтах.
Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что ВСУ твердо держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - отмечено в сообщении.