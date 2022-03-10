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Кулеба: Украина сильна и продолжает бороться

Кулеба: Украина сильна и продолжает бороться Главы МИД Турции, Украины и России обсудили вопросы прекращения огня в Украине.
В регионе
10 марта 2022 г. 14:16
Кулеба: Украина сильна и продолжает бороться

Главы МИД Турции, Украины и России обсудили вопросы прекращения огня в Украине.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.

Однако, как заявил глава украинского МИД, сторонам не удалось договориться о прекращении огня.

"Украина предложила гуманитарный коридор из и в Мариуполь, а также режим прекращения огня минимум на сутки, чтобы решить гуманитарные проблемы гражданских. Российская сторона на это не согласилась. Я готов продолжать переговоры", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина не может остановить войну без согласия противной стороны: "Сегодня я услышал, что прекращение огня возможно, если Украина выполнит условия Путина. Однако Украина не сдается. Мы будем искать дипломатические решения, а пока это не достигнуто, будем защищать людей от агрессии".

По словам главы МИД, Мевлут Чавушоглу "проделал серьезную работу по сближению интересов обеих сторон. Надеюсь, что гуманитарные коридоры будут работать...Украина сильна и продолжает бороться. Мы хотим увидеть дипломатическое решение. Но мы не сдадимся", - заявил глава МИД Украины.

Д. Кулеба выразил готовность провести повторную встречу с главами МИД России и Турции.

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