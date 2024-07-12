Украина с начала этого года получила от доноров 16 млрд долларов

С начала 2024 года в бюджет Украины поступило 16 млрд долларов внешнего финансирования от координационной платформы доноров. До конца года страна должна получить еще 22 млрд долларов.

С начала 2024 года в бюджет Украины поступило 16 млрд долларов внешнего финансирования от координационной платформы доноров. До конца года страна должна получить еще 22 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщили в сообщении Минфина Украины.

"Сохранение прозрачного и подотчетного сотрудничества с донорами. Правительство регулярно обеспечивает предоставление всей информации об использовании в Украине средств доноров", - сказано в сообщении.

По итогам прошлого года западные союзники направили Украине 42,5 млрд долларов.