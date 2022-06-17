Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан России

Украина с 1 июля вводит визовый режим для въезда граждан Российской Федерации.

Украина с 1 июля вводит визовый режим для въезда граждан Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня правительство должно принять это важное решение – постановление "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и России и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".