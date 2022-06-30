Украина разрывает отношения с Сирией и вводит торговое эмбарго

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, вводит торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, вводит торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

"МИД Украины осудило решение Сирийской Арабской Республики признать т. н. "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательства на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Нет сомнений, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", - говорится в сообщении МИД Украины.

В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.