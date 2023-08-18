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Украина разместила на границе с Беларусью военнослужащих с боевым опытом

Украина разместила на границе с Беларусью военнослужащих с боевым опытом Украина отправила на границу с Беларусью подразделения, состоящие из военнослужащих с боевым опытом.
В регионе
18 августа 2023 г. 13:36
Украина разместила на границе с Беларусью военнослужащих с боевым опытом

Украина отправила на границу с Беларусью подразделения, состоящие из военнослужащих с боевым опытом.

Как передает Report, об сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в соцсетях.

Он сказал, что встретился с бойцами, находящимися на дежурстве в приграничной зоне. Военнослужащие вернулись с выполнения боевого задания на востоке Украины.

"У них есть боевой опыт. На основе своего боевого опыта они должны посмотреть, как и что сделать, опираясь на свои оборонные позиции, когда уровень угрозы увеличится. Сейчас ситуация под контролем, спокойная", - сказал командующий.

Протяженность украинско-белорусской границы - 1 084 километров.

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Версия на английском языке Ukraine assigns tasks to unit commanders in Volyn direction to strengthen defense
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Belarusla sərhədi gücləndirir, əraziyə əlavə qoşun yığır

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