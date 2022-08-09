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Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси

Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси Кабинет министров Украины расторг соглашение с Беларусью о сотрудничестве силовиков.
В регионе
9 августа 2022 г. 20:38
Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси

Кабинет министров Украины расторг соглашение с Беларусью о сотрудничестве силовиков.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодня денонсировано соглашение между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Это соглашение было подписано в 1992 году.

Такое соглашение позволяло силовикам Украины и Беларуси держать контакт и заниматься совместными расследованиями.

Напомним, что ранее правительство расторгло соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Belarusla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı dayandırıb

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