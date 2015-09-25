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    Украина рассматривает введение дополнительных санкций в отношении России

    Кабмин Украины заявил, что рассматривает введение дополнительных санкций против ряда российских компаний

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Кабмин Украины рассматривает введение дополнительных санкций против российских компаний, cообщает Report. 

    "Сейчас принимаем решение о введении дополнительных санкций против российских компаний. ", — отмечается на странице правительства Украины в Twitter.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко издал указ о введении санкций в отношении граждан иностранных государств, "ответственных за осуществление преступной деятельности против Украины". Санкционный список вначале включил в себя 388 физических и 105 юридических лиц, среди которых граждане 23 государств, в том числе политики, чиновники и журналисты. 

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