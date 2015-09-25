Украина рассматривает введение дополнительных санкций в отношении России

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Кабмин Украины рассматривает введение дополнительных санкций против российских компаний, cообщает Report.

"Сейчас принимаем решение о введении дополнительных санкций против российских компаний. ", — отмечается на странице правительства Украины в Twitter.

Ранее президент Украины Петр Порошенко издал указ о введении санкций в отношении граждан иностранных государств, "ответственных за осуществление преступной деятельности против Украины". Санкционный список вначале включил в себя 388 физических и 105 юридических лиц, среди которых граждане 23 государств, в том числе политики, чиновники и журналисты.