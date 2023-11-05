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Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с РФ

Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с РФ Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с Россией.
В регионе
5 ноября 2023 г. 20:36
Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с РФ

Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с Россией.

Как передает Report, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ", - заявил он.

При этом В.Зеленский опроверг недавние заявления американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик после 20 месяцев ожесточенных боев.

"Они думали, что одолеют нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик", - сказал Зеленский.

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